ブンデスリーガ
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3 - 1
終了
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フェリックス・オヒョカイ 32' (og)ハリーケイン 40' (pk), 69'
Dion Drena Beljo 86'
(HT 2-0) (終了 3-1)

バイエルン 対 FCアウクスブルク結果＆スタッツ,