ブンデスリーガ
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2 - 2
終了
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ハリーケイン 7'レオン・ゴレツカ 86'
アレックスグリマルド 24'エセキエルパラシオス 90' + 4' (pk)
(HT 1-1) (終了 2-2)

バイエルン 対 レバークーゼン結果＆スタッツ,