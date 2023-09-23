ブンデスリーガ
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7 - 0
終了
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エリック・マキシム・シュポ＝モティング 4'ハリーケイン 13', 54' (pk), 88'Matthijs de Ligt 29'リロイ・サネ 38'マティステル 81'
(HT 4-0) (終了 7-0)

バイエルン 対 ボーフム結果＆スタッツ,