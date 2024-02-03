ブンデスリーガ
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3 - 1
終了
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Aleksandar Pavlovic 45'ハリーケイン 70'Matthijs de Ligt 86'
ニコ・エルヴェディ 35'
(HT 1-1) (終了 3-1)

バイエルン 対 ボルシアMG結果＆スタッツ,