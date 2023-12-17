ブンデスリーガ
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3 - 0
終了
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ハリーケイン 2', 55'トーマス・ミュラー 45' + 2'キム・ミンジェ 63'
(HT 1-0) (終了 3-0)

バイエルン 対 シュトゥットガルト結果＆スタッツ,