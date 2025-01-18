ブンデスリーガ
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3 - 2
終了
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レオン・ゴレツカ 20', 62'ミカエル・オリーズ 39'
モハメド・アムーラ 24', 88'
(HT 2-1) (終了 3-2)

バイエルン 対 ヴォルフスブルク結果＆スタッツ,