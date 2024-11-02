FAカップ
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1 - 2
終了
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コナージョンソン 28' (og)
L. Miller 66'ナイルレンジャー 92'
(HT 1-0) (終了 1-1) (延長 1-2)

ノーサンプトンタウン 対 ケタリングタウンFC結果＆スタッツ,