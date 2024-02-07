FAカップ
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1 - 1PK 5 - 3
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ディヴォック・オリギ 8'
ジェイソンナイト 14'
(HT 1-1) (終了 1-1) (延長 1-1)

ノッティンガム フォレスト 対 ブリストル市結果＆スタッツ,