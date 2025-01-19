プレミアリーグ
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3 - 2
終了
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エリオットアンダーソン 11'カラムハドソンオドイ 28'クリスウッド 41'
ヤン・ベドナレク 60'ポール・オヌアチュ 90' + 1'
(HT 3-0) (終了 3-2)

ノッティンガム フォレスト 対 サウサンプトン結果＆スタッツ,