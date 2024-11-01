FAカップ
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5 - 1
終了
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マティ・プラット 16'アラサナジャッタ 48', 62'ジェヴァニ・ブラウン 85' (pk), 90'
リアム・ウォルドック 14'
(HT 1-1) (終了 5-1)

ノッツカウンティ 対 アルフレトンタウン結果＆スタッツ,