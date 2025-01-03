リーグ・アン
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3 - 2
終了
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E. Guessand 12'ソフィアンディオプ 34'ガエタンラボルド 45' + 5'
アルノー・カリムエンド-ムインガ 27'アドリエン・トリュファート 49'
(HT 3-1) (終了 3-2)

ニース 対 スタッド・レンヌ結果＆スタッツ,