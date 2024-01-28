FAカップ
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2 - 4
終了
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ブリンモリス 36'エヴァンス 47'
ブルーノ・フェルナンデス 7'K. Mainoo 13'アントニー 68'ラスムス・ホエルンド 90' + 4'
(HT 1-2) (終了 2-4)

ニューポート郡 対 マンチェスター・U結果＆スタッツ,