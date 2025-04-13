プレミアリーグ
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4 - 1
終了
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サンドロ・トナーリ 24'ハーヴィー・バーンズ 49', 64'ブルーノ・ギマランエス 77'
A. Garnacho 37'
(HT 1-1) (終了 4-1)

ニューカッスル 対 マンチェスター・U結果＆スタッツ,