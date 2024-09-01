プレミアリーグ
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2 - 1
終了
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ハーヴィー・バーンズ 37'アレクサンデルイサク 78'
ダニエル・バーン 56' (og)
(HT 1-0) (終了 2-1)

ニューカッスル 対 トッテナム結果＆スタッツ,