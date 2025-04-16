プレミアリーグ
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5 - 0
終了
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ジェイコブ・マーフィー 14'マーク・グエーイ 38' (og)ハーヴィー・バーンズ 45' + 2'ファビアン・シェア 45' + 8'アレクサンデルイサク 58'
(HT 4-0) (終了 5-0)

ニューカッスル 対 クリスタル・パレス結果＆スタッツ,