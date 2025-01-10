リーグ・アン
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2 - 2
終了
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マティスアブライン 12'ケルヴァン・アミアン 47'
ブレール・エンボロ 52'モハメド・サリス 59'
(HT 1-0) (終了 2-2)

ナント 対 モナコ結果＆スタッツ,