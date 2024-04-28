セリエ A
team-logo
2 - 2
終了
team-logo
マティアスオリベラ 65'ヴィクター・オシメン 84' (pk)
パウロ・ディバラ 59' (pk)タミー・アブラハム 89'
(HT 0-0) (終了 2-2)

ナポリ 対 ASローマ結果＆スタッツ,