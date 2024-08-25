セリエ A
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3 - 0
終了
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ジョバンニディロレンツォ 45' + 2'K. Kvaratskhelia 75'ジョバンニ・シメオネ 90' + 4'
(HT 1-0) (終了 3-0)

ナポリ 対 ボローニャ結果＆スタッツ,