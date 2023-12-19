コッパ・イタリア
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0 - 4
終了
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ジョバンニ・シメオネ 37'
Enzo Barrenechea 65'ジュゼッペカソ 70'ワリド・チェディラ 90' (pk)アブドゥ・ハルイ 90' + 5'
(HT 0-0) (終了 0-4)

ナポリ 対 フロジノーネ結果＆スタッツ,