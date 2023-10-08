セリエ A
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1 - 3
終了
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ヴィクター・オシメン 45' + 5' (pk)
ヨシプ・ブレカロ 7'ジャコモ・ボナベンチュラ 63'ニコラス・ゴンザレス 90' + 3'
(HT 1-1) (終了 1-3)

ナポリ 対 フィオレンティーナ結果＆スタッツ,