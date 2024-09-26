コッパ・イタリア
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5 - 0
終了
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シリル・ウンゴニ 7', 12'フアン・ジーザス 42'デビッド・ネレス 70'スコット・マクトミネイ 77'
(HT 3-0) (終了 5-0)

ナポリ 対 パレルモFC結果＆スタッツ,