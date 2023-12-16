セリエ A
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2 - 1
終了
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ヴィクター・オシメン 69'Khvicha Kvaratskhelia 75'
レオナルド・パボレッティ 72'
(HT 0-0) (終了 2-1)

ナポリ 対 カリアリ結果＆スタッツ,