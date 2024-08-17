リガポルトガル
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1 - 6
終了
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ナイジェルトーマス 36'
ペドロゴンサウベス 16'トリンカオ 41', 57'ヴィクトル・ギョケレス 51' (pk), 76'ダニエル・ブラガンカ 66'
(HT 1-2) (終了 1-6)

ナシオナル 対 スポルティング・リスボン結果＆スタッツ,