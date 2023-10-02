AFCチャンピオンズリーグ1
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3 - 1
終了
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Sukhrob Nurulloev 29'アジズベク・アモノフ 46', 58'
Boualem Khoukhi 83'
(HT 1-0) (終了 3-1)

ナサフカルシ 対 アル・サッド結果＆スタッツ,