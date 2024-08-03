コッパ・イタリア
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1 - 2
終了
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パトリシオ・ゴグリーノ 74'
シモーネ・トリンボリ 14'Antonio Fiori 21'
(HT 0-2) (終了 1-2)

トーレス 対 マントヴァ結果＆スタッツ,