コッパ・イタリア
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1 - 2
終了
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デビッド・ジーマ 31'
アリヨン・イブラヒモビッチ 5'レイニエル 98'
(HT 1-1) (終了 1-1) (延長 1-2)

トリノ 対 フロジノーネ結果＆スタッツ,