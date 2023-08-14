コッパ・イタリア
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2 - 1
終了
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メルギム・ヴォイヴォーダ 22'イヴァン・イリッチ 85'
Davide Di Molfetta 17'
(HT 1-1) (終了 2-1)

トリノ 対 フェラルピサロ結果＆スタッツ,