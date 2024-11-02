FAカップ
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1 - 2
終了
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コナー・ジェニングス 9'
ジェームズ・ノーウッド 39'J. Uchegbulam 61'
(HT 1-1) (終了 1-2)

トランメアローバーズ 対 オールダムアスレティック結果＆スタッツ,