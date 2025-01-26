プレミアリーグ
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1 - 2
終了
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リシャルリソン 33'
ジェイミー・ヴァーディ 46'ビラル・エル・カンヌース 50'
(HT 1-0) (終了 1-2)

トッテナム 対 レスター・シティ結果＆スタッツ,