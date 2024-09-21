プレミアリーグ
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3 - 1
終了
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ドミニク・ソランケ 8'ブレナン・ジョンソン 28'ジェームズ・マディソン 85'
ブライアン・ムベウモ 1'
(HT 2-1) (終了 3-1)

トッテナム 対 ブレントフォード結果＆スタッツ,