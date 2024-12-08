プレミアリーグ
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3 - 4
終了
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ドミニク・ソランケ 5'デヤン・クルゼフスキ 11'孫 興民 90' + 6'
ジェイドン・サンチョ 17'コールパルマー 61' (pk), 84' (pk)エンソ・フェルナンデス 73'
(HT 2-1) (終了 3-4)

トッテナム 対 チェルシー結果＆スタッツ,