プレミアリーグ
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1 - 2
終了
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ロドリゴベンタンクール 69'
サミー・スモディクス 31'L. Delap 43'
(HT 0-2) (終了 1-2)

トッテナム 対 イプスウィッチタウン結果＆スタッツ,