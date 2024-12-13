リーグ・アン
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
S. Babicka 55'ザカリア・アブカラル 85'
L. Stassin 53'
(HT 0-0) (終了 2-1)

トゥールーズ 対 サンテティエンヌ結果＆スタッツ,