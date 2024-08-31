リーグ・アン
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1 - 3
終了
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S. Babicka 90'
メイソングリーンウッド 16', 17'チャーリー・クレスウェル 52' (og)
(HT 0-2) (終了 1-3)

トゥールーズ 対 オリンピック・マルセイユ結果＆スタッツ,