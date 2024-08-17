エールディビジ
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1 - 1
終了
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セム・スタイン 75' (pk)
トビアス・ローリセン 90' + 1'
(HT 0-0) (終了 1-1)

トゥウェンテ 対 ｽﾊﾟﾙﾀ･ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ結果＆スタッツ,