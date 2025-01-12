エールディビジ
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6 - 2
終了
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セム・スタイン 12', 36', 50' (pk)リッキー・ファン・ウォルフスウィンケル 68'ミハル・サディレク 79'カレルエイティング 90' + 1'
R. Behounek 31'パトリック・ヨーステン 40'
(HT 2-2) (終了 6-2)

トゥウェンテ 対 ヴィレムII結果＆スタッツ,