プレミアリーグ
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2 - 2
終了
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アクセル・トゥアンゼベ 46' (og)ジェイドン・サンチョ 79'
フリオエンシソ 19'ベンジョンソン 31'
(HT 0-2) (終了 2-2)

チェルシー 対 イプスウィッチタウン結果＆スタッツ,