FAカップ
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0 - 4
終了
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ジャック・モイラン 44'J. Makama 49'コナー・マクグランドルズ 65'カラム・アデビイ 87' (og)
(HT 0-1) (終了 0-4)

チェシャムユナイテッド 対 リンカーンシティ結果＆スタッツ,