プレミアシップ
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0 - 3
終了
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ノア・チルヴァース 23'ジョシュ・ニスベット 70'ジョーダンホワイト 78' (pk)
(HT 0-1) (終了 0-3)

ダンディーFC 対 ロスカウンティ結果＆スタッツ,