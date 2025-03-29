プレミアシップ
team-logo
3 - 4
終了
team-logo
サイモンマレー 2'ジョー・ショーネシー 19'スコットティフォニー 62'
ジョー・ショーネシー 43' (og)ジェームズ・タヴェルニエ 76'トム・ローレンス 81'シリル・デセルス 90' + 3'
(HT 2-1) (終了 3-4)

ダンディーFC 対 レンジャーズ結果＆スタッツ,