プレミアシップ
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2 - 2
終了
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カーティスメイン 30'Z. Larkeche 54'
トヨシ・オルサーニャ 26'ミカエル・マンドロン 36'
(HT 1-2) (終了 2-2)

ダンディーFC 対 セントミレン結果＆スタッツ,