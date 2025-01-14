プレミアシップ
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3 - 3
終了
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オルワスンアデウミ 41'キャメロンカータービッカース 54' (og)A. Donnelly 78'
ルーク・マッコーワン 5'ヤン・ヒョンジュン 53'A. Engels 90' + 3' (pk)
(HT 1-1) (終了 3-3)

ダンディーFC 対 セルティック結果＆スタッツ,