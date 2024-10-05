プレミアシップ
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2 - 3
終了
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Z. Larkeche 24'オルワスンアデウミ 81'
マシュー・ケネディ 86', 90' + 4'ブルースアンダーソン 88'
(HT 1-0) (終了 2-3)

ダンディーFC 対 キルマーノック結果＆スタッツ,