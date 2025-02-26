プレミアシップ
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1 - 3
終了
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ロス・グラハム 6'
M. Kukharevych 18'K. Bowie 90'ジュニア・ホイレット 90' + 10'
(HT 1-1) (終了 1-3)

ダンディーユナイテッド 対 ハイバーニアン結果＆スタッツ,