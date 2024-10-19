プレミアシップ
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3 - 2
終了
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サム・ダルビー 20'L. Stephenson 90' + 3'メシャック・ウボキオマ 90' + 9'
ウォーレン・オホラ 43'ドワイトゲイル 72'
(HT 1-1) (終了 3-2)

ダンディーユナイテッド 対 ハイバーニアン結果＆スタッツ,