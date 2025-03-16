プレミアシップ
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2 - 4
終了
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グレンミドルトン 31'K. Trapanovski 49'
ジョーダン・マクギー 18', 39'スコットティフォニー 23'E. Adegboyega 90' + 7' (pk)
(HT 1-3) (終了 2-4)

ダンディーユナイテッド 対 ダンディーFC結果＆スタッツ,