プレミアシップ
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2 - 2
終了
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Kristijan Trapanovski 12'ミラートムソン 23'
Seb Palmer Houlden 18'ルーク・マッコーワン 79' (pk)
(HT 2-1) (終了 2-2)

ダンディーユナイテッド 対 ダンディーFC結果＆スタッツ,