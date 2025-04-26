プレミアシップ
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0 - 5
終了
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ライアン・ストレイン 30' (og)ニコラス・ゲリット・キューン 38', 45' + 3'アダムアイダ 47', 58'
(HT 0-3) (終了 0-5)

ダンディーユナイテッド 対 セルティック結果＆スタッツ,