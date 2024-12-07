プレミアシップ
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1 - 1
終了
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サム・ダルビー 79'
ブルースアンダーソン 90' + 4' (pk)
(HT 0-0) (終了 1-1)

ダンディーユナイテッド 対 キルマーノック結果＆スタッツ,