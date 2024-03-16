ブンデスリーガ
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2 - 5
終了
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ティム・スカルケ 28'オスカー・ビルヘルムソン 90' + 5'
ジャマル・ムシアラ 36', 64'ハリーケイン 45' + 1'セルジュ・ニャブリ 74'マティステル 90' + 3'
(HT 1-2) (終了 2-5)

ダルムシュタット 対 バイエルン結果＆スタッツ,